疑似燦烈前經紀人過去發文。（圖／翻攝自鵝組兔區爆料微博）

疑似燦烈前經紀人發文翻譯。（圖／翻攝自鵝組兔區爆料微博）

27歲韓國夯團EXO成員燦烈今(29日)凌晨被疑似前女友的網友爆料劈腿、用情不專行徑，指他出軌至少超過10次，消息傳回微博，有網友虧燦烈有如「韓國羅志祥」，更有網友挖出疑似燦烈前經紀人發文，批燦烈私下本來就人品不好，還特別喜歡「穿性感衣服、豐滿的夜店咖女人」。

燦烈8年前以EXO成員身分出道，2016年他和PUNCH合唱《孤單又燦爛的神-鬼怪》主題曲〈Stay With Me〉，官方MV點播次數超過1億次。今凌晨，疑似燦烈的前女友在韓國論壇Pann分享毀滅性的分手文，指兩人交往3年期間，燦烈不斷偷吃，甚至也玩一夜情，「你身邊的人都知道你髒，只有我和你的粉絲被瞞在鼓裡」。

據「鵝組兔區爆料」，一名疑似燦烈前經紀人、SM娛樂前工作人員過去爆料此時被挖出，該人暗示燦烈人前人後兩個樣，讓工作人員都很辛苦，唯一治的了燦烈、能讓燦烈尊敬的人只有吳亦凡（Kris），「當他（燦烈）在Kris身邊，他就像個善良的小孩，行為變得不同，如果Kris又是另一個樣子」。

該名網友又說，燦烈是種族主義者，也恐同，還愛開恐同類的玩笑，練習生時期曾有交往對象，出道後就分手了，燦烈私下喜歡性感型的女生，自己也微整多次。對此，大陸網友回說：「我也是sm前職員…這樣說也能去韓網上發一條嗎」、「你說是工作人員就是了？」、「是種族主義者，但是非常尊敬對他來說是外國人的成員？」、「整形非常多？？？你看看他小時候的照片吧最多就整了個雙眼皮…」。

(中時新聞網)