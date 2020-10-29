大陸「戲劇女王」趙麗穎產後積極回歸螢光幕，她陸續接演電視劇《有翡》、《幸福到萬家》、以及網路劇《誰是兇手》，近期忙拍戲的趙麗穎，則被陸網曝光劇組的側拍照，只見她穿黑褲、紅外套、頭綁馬尾，趙麗穎詮釋農婦角色打扮樸素，照片也獲得網一片狂讚。
趙麗穎在《幸福到萬家》飾演農村婦女，陸網近日就流出趙麗穎和劇組到黃山取景的拍戲照，只見趙麗穎黑褲、紅外套，頭綁低馬尾，趙麗穎為詮釋農婦一角，穿搭相當樸素。
趙麗穎卸下「戲劇女王」頭銜，不吝嗇扮醜，而她的大紅外套農婦造型曝光後，獲得網一片好評，不少人都認為，趙麗穎整體穿搭十分接地氣「實力派」、「期待新戲上檔」、「說明塑造力很強啊」。
其實趙麗穎日前就被網曝光她為戲扮孕婦的側拍照，當時趙麗穎身穿橘色洋裝搭配牛仔外套，她隆起的肚子超明顯，而趙麗穎一雙細腿超吸睛，也讓網友直呼：「令人羡慕的小腿啊」、「腿好細」。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。