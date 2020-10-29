大陸「戲劇女王」趙麗穎產後積極回歸螢光幕，她陸續接演電視劇《有翡》、《幸福到萬家》、以及網路劇《誰是兇手》，近期忙拍戲的趙麗穎，則被陸網曝光劇組的側拍照，只見她穿黑褲、紅外套、頭綁馬尾，趙麗穎詮釋農婦角色打扮樸素，照片也獲得網一片狂讚。

趙麗穎為新戲《幸福到萬家》飾演農婦的角色。（圖／取材自趙麗穎工作室、新浪娛樂微博）

趙麗穎在《幸福到萬家》飾演農村婦女，陸網近日就流出趙麗穎和劇組到黃山取景的拍戲照，只見趙麗穎黑褲、紅外套，頭綁低馬尾，趙麗穎為詮釋農婦一角，穿搭相當樸素。

趙麗穎卸下「戲劇女王」頭銜，不吝嗇扮醜，而她的大紅外套農婦造型曝光後，獲得網一片好評，不少人都認為，趙麗穎整體穿搭十分接地氣「實力派」、「期待新戲上檔」、「說明塑造力很強啊」。

趙麗穎被曬挺孕肚上街照（左圖），不過這其實是她拍電視劇《幸福到萬家》中的孕婦造型。（圖／取材自趙麗穎、從鑫認識-寧波微博）

其實趙麗穎日前就被網曝光她為戲扮孕婦的側拍照，當時趙麗穎身穿橘色洋裝搭配牛仔外套，她隆起的肚子超明顯，而趙麗穎一雙細腿超吸睛，也讓網友直呼：「令人羡慕的小腿啊」、「腿好細」。

(中時新聞網)