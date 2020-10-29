總統蔡英文。（總統府資料照片）

台東外海今天發生F-5E戰機失事意外，蔡英文總統今天表示，我們的飛行員在急救後宣告不治，她表達哀悼之意，也要求軍方務必查明事故的原因。

蔡英文今天出席退輔會活動時向榮民弟兄報告，今天早上在台東外海發生戰機落海的意外，目前我們的飛行員在急救後宣告不治，她借這個機會表達哀悼之意，也請國防部務必查明事故的原因。

她說，這陣子國軍同仁真的非常的辛苦，相信在座的各位都很清楚，最近我們在各個崗位上的國軍同仁依然不眠不休，守護我們的國土和國民安全，需要我們全體國人給予他們最大的支持。

(中時 )