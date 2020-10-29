戰機失事飛行員不治 蔡英文要求查明原因 10:332020/10/29 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 F-5E戰機失事飛行員不治，總統蔡英文要求查明原因。（圖／中天新聞畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統蔡英文。（總統府資料照片） 台東外海今天發生F-5E戰機失事意外，蔡英文總統今天表示，我們的飛行員在急救後宣告不治，她表達哀悼之意，也要求軍方務必查明事故的原因。 蔡英文今天出席退輔會活動時向榮民弟兄報告，今天早上在台東外海發生戰機落海的意外，目前我們的飛行員在急救後宣告不治，她借這個機會表達哀悼之意，也請國防部務必查明事故的原因。 她說，這陣子國軍同仁真的非常的辛苦，相信在座的各位都很清楚，最近我們在各個崗位上的國軍同仁依然不眠不休，守護我們的國土和國民安全，需要我們全體國人給予他們最大的支持。 (中時 ) #戰機失事 #飛行員 #蔡英文 #戰機 #原因 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 批開放萊豬行政命令藐視國人健康 藍委要求撤回審查 10:572020/10/29 生活 F-5E發動機失效 飛行員跳傘落海遭傘繩纏住大量吃水急救不治 09:382020/10/29 政治 F-5E戰機發動機失效墜海 空軍：妥善率符合標準 11:482020/10/29 政治 高房價讓年輕人買房或生子二選一 民眾黨籲推動囤房稅、實價登錄2.0 11:332020/10/29 政治 NCC視而不見 中天播韓比率排第7 04:102020/10/29 政治要聞 EEN醫療產業論壇 聚焦臺灣醫療與創新科技 全英文與歐洲同步直播 04:102020/10/29 產業特刊 接受廣播專訪 蔡衍明：總統應知我是正港為台灣的人 00:522020/10/29 政治 F-5E飛行員墜機亡 國安局長哽咽：國軍面臨很大難處 11:332020/10/29 政治 NCC計畫要求中天「補考」 資深媒體人曝關鍵原因 10:282020/10/29 政治 反擊抹黑造謠 旺旺集團董事長蔡衍明駁斥假爆料 00:582020/10/29 政治 政治熱門新聞 拜登GG了？美大選最新民調 網友全嚇一跳 - 政治 侯友宜為何得不到「藍粉」的心？網揭問題出在這 - 政治 F-5E飛行員墜海亡 國安局長哽咽：國軍面臨很大難處 - 政治 美國大選 沈富雄下注1萬元賭「他」贏 - 政治 血淚交織的壯舉！罷捷夜晚這一幕 韓粉看了超心疼 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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