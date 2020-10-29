嘉義縣水上鄉一名八旬老翁28日早上駕車外出至嘉義縣朴子訪友，返家時卻愈開愈遠迷途至台南東山區，直到29日凌晨台南市白河警分局東山分駐所所長黃志賢、東河所派出所副所長呂育岱巡邏發現車速緩慢的貨車，立即緊急救援，安然無恙協助老翁平安返家。

黃志賢、呂育岱執行夜間巡邏時，發現南314線往東山路上有一輛貨車閃爍故障警示燈且車速緩慢，員警上前關心，見呂姓老翁神情相當疲憊，始知其駕車已逾12小時，家人多次打電話聯繫，但老翁迷路後無法說明確切位置，因開錯路而離家愈來愈遠。

原來老翁29日上午11時許前往嘉義縣朴子市訪友，返家時走錯方向，先行至嘉義市西區後再折返至新營區，因天色已晚又對路況不熟，故誤駛向東山方向，正巧員警巡邏經過主動發現。

呂姓老翁看到員警時，高興的說，「看到警察就知道救星出現了」。黃志賢先請呂翁至派出所內休息，並提供茶水及點心補充其體能，同時連繫家人，其妻得知呂翁人平安在所內後，立刻叫兒子連夜到東山接回父親，離去前對於警方主動為民服務的精神深表無限感激，直誇員警服務熱心。

白河分局表示，同仁能秉持同理心，積極協助民眾，也藉此勉勵全體同仁標竿學習，秉持同理心來做好各項為民服務工作。

台南市白河警分局東山所所長黃志賢（左）、東河所副所長呂育岱29日凌晨巡邏發現迷途老翁，立即緊急救援，協助老翁平安返家。（台南市白河警分局提供／劉秀芬台南傳真）

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