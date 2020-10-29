1.華邦電(2344)：昨外資買超10536張，支撐今早股價一度翻紅，相對大盤有撐。

2.聯電(2303)：與美國司法部營業秘密案和解，推升今早股價開低走高，力挽5日線。

3.大成鋼(2027)：昨外資轉賣超220張，但本土法人聯手買超5667張，支撐今早股價開低後頻頻翻紅，抗跌氣勢不弱。

4.堤維西(1522)：外資連兩日逆勢買超，加上下方月線有撐，今早股價開低走高，逆漲逾1.5%。

5.大魯閣(1432)：將發現金股利4元，今早人氣暴增，股價跳空漲停鎖死。

6.國光生(4142)：獲新冠疫苗研發補助，早盤吸引買盤進駐，股價反彈3%。

7.聯亞(3081)：Q3獲利撐竿跳，因應訂單供不應求，明年初計畫擴增25％產能，晨盤放量上攻5%，向半年線挺進。

8.安集(6477)：Q3獲利飆升，今無懼大盤重挫，力守五日線。

9.毛寶(1732)：歐美新冠疫情惡化，防疫概念股崛起，今突破整理區，衝上漲停。

10.旭隼(6409)：股價位置已低，大盤跌勢影響有限，早盤抗跌持穩平盤。

11.欣興(3037)：三鶯廠大火+外資降評，倒向跌停板。

12.南電(8046)：三大法人齊賣超，欣興火災可望受惠，股價跌幅力控1%之內。

13.橙的(4554)：漲多成為股價痛點，大盤重跌引發賣壓，一度下殺半根跌停板。

14.欣陸(3703)：建案熱銷，業績添柴火，外資昨日買超近800張，守護股價穩盤上。

15.萬海(2615)：雙11全球購物高峰，運輸需求攀升，早盤逆勢漲近1%，拚守5日線上。

16.恆大(1325)：9月每股賺2.86元，無懼遭列注意股，早盤逆勢走揚3.5%，收復五日線。

17.申豐(6582)：醫用乳膠手套需求熱，營運看俏，早盤穩守均線。

18.撼訊(6150)：外資昨擴大買超，早盤開低走高。

19.南六(6504)：防疫訂單滿，獲美FDA認證外銷，早盤收復5日線。

20.盛群(6202)：Q4續旺，外資連6日買超，早盤漲逾1.5%。

(時報資訊)