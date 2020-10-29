新竹攻城獅致力於新竹偏鄉公益關懷活動，「小獅弟」高國豪與田浩28日一同造訪「上帝的部落」司馬庫斯，代表攻城獅球團捐贈籃球給予新光國小司馬庫斯實驗分班，透過實際的物資捐贈關懷偏鄉孩童，讓他們能享受在籃球場上揮灑汗水的樂趣。高國豪與田浩也特別安排籃球基本動作訓練，除了教導正確籃球知識外也把握時間與原住民孩童同樂，希望能幫助新竹偏鄉籃球運動發展。

高國豪與田浩為國內優秀原住民運動員，也都擁有泰雅族血統，兩位小獅弟今日帶著感恩的心情走訪具豐富泰雅族文化的司馬庫斯部落，且在活動前1周，兩人早已在練球空檔時間討論並規劃籃球基本動作課程，非常期待與部落小朋友們見面。

當他們一抵達部落後即感受到司馬庫斯實驗分班的熱情，全校用泰雅族母語歡迎兩位。高國豪表示，「看到部落的小朋友感覺就像看到以前的自己，今天印象最深刻的是他們打籃球時的純真笑容，就覺得這一趟很值得！」

新竹攻城獅28日造訪新光國小司馬庫斯實驗分班。(攻城獅提供)

即使經過來回近6小時車程，田浩認為這是他球員生涯中最有意義的偏鄉公益活動，由於很少有機會深入偏鄉部落，能夠將球隊物資分享給司馬庫斯的小朋友們讓資源永續利用，相信對原住民部落會很有幫助。為感謝新竹攻城獅球團，部落小朋友也於活動尾聲致贈親手製作的泰雅族編織吊飾與手寫卡片給高國豪與田浩，祝福兩位潛力球星新球季保持強壯體魄迎戰強敵。

司馬庫斯實驗分班黎穆依班主任也提到，雖然「籃球」是部落孩子們最常從事的運動，但偏鄉部落的體育相關器材資源較不足，非常感謝攻城獅球團親自來到部落並捐贈練習用球，除了讓小朋友們能更認識新竹在地球隊，也為部落提供最棒的籃球器材！

(中時 )