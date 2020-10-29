在新冠肺炎疫情初期遭到重創後，企業廣告業務穩健反彈，相片分享媒體Pinterest看好本季營收將大幅成長60%，遠優於華爾街預期的營收成長35%，受此激勵，Pinterest周三盤後股價飆漲31.78%，報64.90美元。

Pinterest公布第三季營收年增58%，為4.43億美元，優於市場預期的3.835億美元。經調整後，每股盈餘為13美分，優於市場預估的3美分。不過，第三季淨損達9420萬美元。

Pinterest表示，7月發動的抵制社群媒體運動吸引廣告主回流，為Pinterest的廣告業務帶來提振。

許多公司已經從臉書撤下廣告，以支持一項痛批該社群媒體巨頭在阻止平台上仇恨言論方面做得不夠的運動。

但財務長摩根菲爾德（Todd Morgenfeld）提出警告表示，在美國大選周期於11月結束後，這樣的提振效果可能減弱。

Pinterest表示，由於年輕用戶轉向Pinterest，以取得蘋果iPhone手機新iOS版本的客製化桌布設計，Pinterest第三季每月活躍用戶（MAU）新增400萬個。

截止第三季末，Pinterest的每月活躍用戶增加37%，總計達到4.42億個，超出市場預估的4.36億個。其中，國際用戶數成長46%，為3.43億個，表現亮眼。而在其最大市場美國的營收年增49%，為3.74億美元。此外，每用戶平均收入為1.03美元，超出市場預估的90美分。

(時報資訊)