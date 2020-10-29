歐洲各國股市周三從開盤開始籠罩在低氣壓，市場傳出德法兩國將進行全國大封鎖的消息，增添投資人對其他國家跟進大封城的憂慮。德法股市皆開低走低。

周三泛歐Stoxx 600指數收跌10.41點或-2.95%，為342.17點，創下近五周單日最大跌幅。. 歐股所有部門皆下跌，經濟敏感的汽車股更是大跌近5%，領跌所有部門。

德國DAX指數收跌4.25%。法國總統馬克宏(Macron)周三晚間八點進行電視演說，向民眾說明全國性的「居家命令」，法國CAC指數預先收跌3.44%。英國FTSE跌2.55%。

重啟封鎖措施的新聞將增添歐洲地區成長的憂慮，瑞士聯合私人銀行(UBP)投資組合經理Kazmi表示，歐洲央行主席拉格德(Lagarde)可能在周四的新聞記者會上維持鴿派的立場，為更多的寬鬆政策進行鋪路。拉格德預計在周四午後對政策決議發表談話。

市場瀰漫悲觀情緒，亦擊倒樂觀的企業財報數據，德意志銀行和家樂福的Q3業績好表現，周三接收跌。

少數例外上漲個股，德國線上食物外帶公司Delivery Hero和自動化工業技術公司Hexagon收漲。

航空引擎製造商勞斯萊斯上漲12.5%，該公司股東批准20億英鎊的配股(rights issue)，以加強公司財務。

(時報資訊)