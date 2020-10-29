盛群(6202)今年在去美化、產能擁擠以及疫情商機帶動下，營運動能強勁，全年營收將可突破50億元關卡，目前除樂觀看好第四季淡季不淡外，明年訂單能見度也高，今股價逆勢抗跌走揚，早盤後股價黑翻紅，大漲逾2%，帶量站上70元大關，股價最高達71元。

盛群第三季營收15.06億元、年增加34.4%、季增加6%，創下歷史新高，單季毛利率46.7%，每股獲利1.27元；累計前三季營收39.6億元，毛利率46.5%，較去年同減少2.7%，主要因為人民幣貶值6%，約影響1.3%左右，另外1.4%為產品組合所致。

盛群第三季營業費用增加，主要是因今年每季都有達到營業目標，季度獎金都增加，約支出了1億元，人事薪資費用也成長，另外，在業外收益部分，增加1000萬左右，原因為轉投資獲利7400萬，上半年因人民幣貶值，認了很多匯損，第三季有部分回沖。

盛群今年營運動能主要來自於去美化、產能擁擠導致的排擠效應，即小廠拿不到產能，再者，就是疫情帶動防疫相關產品以及宅經濟需求，產品包括測溫槍、感應給皂機、電競滑鼠鍵盤、家用健身器材等。

盛群認為，明年能見度高，訂單已看到6月，且為普遍性需求，尤其在觸控類的MCU在手訂單已經有1億顆，其中有4000萬顆會在第四季出貨，其餘6000萬顆明年出貨，且因排擠效應已經出現，第四季營運表現還有有機會優於第三季，就全年營收來說，法人也樂觀看好，盛群全年營收將可突破50億元關卡。

上游晶圓產能吃緊，盛群供應廠聯電(2303)確定2021年1月開始漲價，目前聯電可確定可提供9成產能，若要增加產能，一片Wafer提高90~100美金，盛群目前規劃另外1成產能將尋求大陸廠商，目前沒有對廠商提高價格計畫，只針對低毛利產品提升價格。

(時報資訊)