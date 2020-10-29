螺絲廠世豐(2065)2020年第三季營收創新高，營業利益改寫單季次高，為0.57億元；稅後淨利3981萬元，季增27.65%，第三季EPS達0.96元。

世豐前三季營收創新高達15.6億元，年增率12.32%；但因受匯損影響以及股本增加下，世豐前三季淨利1.08億元，比去年同期的1.22億元減少約11.69%，基本每股盈餘2.71元，也比去年同期的3.76元下滑。

世豐2020年第三季合併營收為5.94億元，季成長21.93%並改寫歷年單季新高記錄，受惠美國客戶拉貨需求強勁，2020年第三季營業利益0.57億元，創歷年單季次高，較上季增加36.18%；受新台幣升值，加上配發股票股利及去年發行首次可轉換公司債已陸續轉換，使得股本膨脹28.81%影響，2020年第三季稅後淨利近0.4億元、每股盈餘(EPS)0.96元，仍分別較上季成長27.65%、2.13%。

近年世豐致力推動生產智能化、全尺寸螺絲產品研發、擴大全球接單表現等效益顯現，帶動第三季美國地區營收比重攀升至66.15%，另一方面，第三季長尺寸、中短尺寸螺絲產品比重分別為29.70%、21.19%，長尺寸螺絲產品銷售暢旺推升營運動能。

受新台幣升值影響單季毛利率1.79個百分點，以及提列一次性存貨備抵跌價損失等，惟公司第三季整體產能價動率站穩高檔，2020年第三季整體毛利率、營業利益率分別為16.87%、9.52%，較第二季的16.63%、8.52%呈現持穩表現。

展望2020年第四季，世豐持續看好整體接單、出貨表現保持暢旺，仍明顯感受客戶備貨需求殷切，整體訂單能見度保持5個月水準，且整體在手訂單金額較去年同期成長20%以上，並持續精進自動化生產、數位智能化轉型效益，可望挹注未來營運獲利優化。

(時報資訊)