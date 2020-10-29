新冠肺炎疫情爆發後越南政府停止入境航班，僅開放極少數班機，對此天主教新竹教區越南移工移民辦公室今日召開記者會指出，越南政府此舉導致在台數千多名越南移工面臨有家歸不得的困境，因航班少，機票與返越後隔離費用又貴，所以赴駐台北越南辦事處陳情，對越南政府提出四項要求：登機資格篩選透明化、增加航班、訂定機票收費標準、訂定隔離費用收費標準並設立收費上限。

天主教新竹教區越南移工移民辦公室表示，在台越南移工好不容易等到可以回國時又被迫面對高達一萬多元的機票與五萬多元的隔離費用，狠狠被剝了二層皮，他們接獲許多移工反映，因等待數月多時遲遲無法回國與家人團聚，身心負荷實已達到極限，而越南政府不但在撤僑的作業速度緩慢，機制亦不透明，其相關費用收取也無合理的標準。

桃園越南教友關懷社會組神父阮越高指出，在台越南移工居留期滿後，等待返國期間不能工作，也不再有僱主提供住所，只能找地方借住，菲律賓、印尼都把本國在台工作民眾接回國了，為什麼越南不行？

此外有家歸不得的越南移工表示，她從六月開始失業至今，卻一直買不到返國機票，她的父母年事已高，又有兩個子女在家鄉等她，仲介卻仍要繼續跟她每個月收1500元的服務費，實際上也沒有提供服務，越南政府卻不理會她的求助。

天主教新竹教區越南移工移民辦公室主任阮文雄表示，越南政府面對國民的訴求，甚至還以不替其安排回國機票，要求國民不得參與今天的記者會。

隨後駐台北越南經濟文化辦事處派人接下了越南移工的陳情信，但他並未承諾接受訴求，也否認有這些讓在台越南民眾返國不順的情形。

(中時 )