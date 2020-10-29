軍方出動直升機搜索墜落戰機。(蔡旻妤攝)

軍機於台東外海墜落 飛行官吊掛搶救仍不幸殉職

【現場直播】F-5E發動機失效飛行員落海不治 軍方最新說明｜2020.10.29

國防部上午針對F-5E型戰機失事墜海對外進行說明時表示，該架戰機在跑道離地後，高勤官發現右發動機失效，飛行員對塔台回報發動機失效，並在落海前順利跳傘逃生，根據無線電通訊，目前狀況是如此，目前調查飛行員各項體檢、飛行紀錄與逃生訓練軍事合格，失事原因仍要進一步調查。軍方表示F-5機型部隊將全面停飛，待執行特檢。

空軍司令部F-5E飛機失事記者會，叄謀長中將黃志偉報告事情經過。(陳君瑋攝)

空軍司令部F-5E飛機失事記者會，叄謀長中將黃志偉報告事情經過。(陳君瑋攝)

司令部表示，該架戰機是在進行飛行學官基本空中對戰訓練，完全是一般例行性的訓練。

軍方表示，空軍官校102年班畢業的朱冠甍上尉，目前是志航基地教官，飛行時數700小時，上午執行訓練學員空中戰術課程時，從基地剛起飛就失去動力，在7點31分回報塔台後順利跳傘，8點37分時。空軍救護隊成功救援飛官，並由軍方在8時59分送到台東馬偕醫院。

空軍司令部表示，直升機到達現場後吊掛上機後就對飛行員進行急救，當時朱員就沒意識，直到送往馬偕醫院急救都毫無意識。但根據調出飛行員的健康檢查，飛行訓練，逃生訓練等記錄均全部合格。對於事發軍機，軍方則表示目前F-5機型部隊將全面停飛，待執行特檢及調查作業。

(中時新聞網)