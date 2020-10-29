新增3名境外移入個案 指揮中心14：00記者會說明 10:392020/10/29 中時新聞網 尉遲佩玉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 指揮中心發言人莊人祥。(圖/擷自中時新聞網直播) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內今天新增3名新冠肺炎境外移入個案，中央流行疫情指揮中心為因應疫情，今天下午14:00將召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明相關疫情。 (中時新聞網) #境外移入 #確診 #指揮中心 #莊人祥 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 朝天宮將辦法會 為台灣祈福除疫 04:102020/10/29 地方新聞 陳時中坦承檢體錯置 防疫大烏龍 不會有任何處分 04:102020/10/29 生活新聞 印太商業論壇 台分享防疫經驗 04:102020/10/29 財經焦點 涉詐貸25家銀行80億 成衣商及會計師遭約談 04:102020/10/29 財經要聞 流感疫苗談妥加購 陳時中透露：已有一部分在手上 09:322020/10/29 生活 新冠疫情嚴重超出預期 法國宣布全國二度封城 出門要證明 06:182020/10/29 國際 方悅服飾詐貸80億 負責人請回 會計師200萬交保 07:152020/10/29 社會 防疫封鎖緊箍咒 歐美股全倒！道瓊血崩943點 創7月底以來新低 05:592020/10/29 財經 指揮中心卸責 實驗室人員爆不滿 04:102020/10/29 生活新聞 歧視陸方防疫 錯失兩岸機會之窗 04:102020/10/29 生活新聞 生活熱門新聞 牛排賣99元要賺啥？網揭「驚人成本」：很可怕 - 生活 全球萊豬都可進口？柯：中央先前講的都是騙人、詐欺 - 生活 媽媽無極限！最狂「壽司圖鑑」曝光 網一看材料全跪了 - 生活 星巴克全品項買1送1快搶！10月底小確幸大放送 - 生活 逛全聯買到「神級辣椒醬」 主婦們讚爆：回購無數罐 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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