道奇昨日在世界大賽擊敗光芒奪冠，但賽後卻傳出三壘手騰納（Justin Turner）比賽中途離開是因為確診新冠肺炎，誇張的是他確診後還回到球場，脫下口罩與隊友開心拍大合照，這些畫面已經放送到全世界，今日大聯盟官方發布聲明，強烈指責騰納的行為不當，並展開正式調查。

大聯盟官方在今日發布聲明，「在接到實驗室的確診通知後，我們立刻遵循防疫協議，要求騰納退出比賽，他被隔離是為了保護其他人的安全，但顯然道奇奪冠後，騰納選擇無視協議以及安全規定。」

大聯盟聲明中還提到，「參與慶祝的願望是能被理解的，但騰納離開隔離區並進入球場的決定明顯錯誤，這使他所接觸的的每個球員都處於危險之中，且現場安全部人員有上前阻止他，不過卻被他強烈拒絕。」轉播單位甚至拍到騰納脫下口罩後，捧著金盃與妻子對嘴接吻，全然不怕傳染給妻子。

根據大聯盟與球員協會達成的健康與安全協議，騰納必須受到處罰，不過協議中沒有處罰範圍，大聯盟官方表示他們正在蒐集相關證據，之後會再與球員工會協商。兩隊也會在全面檢測呈陰性後才准許返回家鄉。

而《ESPN》報導，有消息指出騰納可能會面臨禁賽處分，但在他以前並沒有先例，且大聯盟也正著手調查，是否有道奇隊或是其他人員協助騰納從隔離區重返球場。

(中時 )