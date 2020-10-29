謝和弦和Keanna的婚變消息鬧得滿城風雨，小三莉婭的高調介入也讓人看傻眼，當時2人不斷在網路上互相砲轟，謝和弦一連串的脫序行徑，更是成為關注焦點，和莉婭的感情也在逆境中快速升溫，沒想到昨（28）日他竟狠嗆前妻「莉婭是我找來解脫演出的」。

從鬧出婚變以來，謝和弦多次在社群平台失控發文，日前他又在IG對前妻Keanna喊話，表示是因為女方要求，他才公開自己愛上別人的事，且對前妻已經完全沒有愛了，接著又透露2人到馬爾地夫度假時，Keanna拍完美照就進冷氣房，不但不敢玩水上活動，也不能曬到太陽，似乎累積了非常多不滿。

謝和弦毫不留情地炮轟Keanna，「沒有靈魂、沒有獨立能力的自己，再完美的外表跟性勾引，都會膩」，更坦言2人之前已經分分合合多次，Keanna就算無法生育，還是想利用孩子來綁住自己，為了脫離這段婚姻，他只好找莉婭來配合演出，讓他能順利離婚。

謝和弦坦承和莉婭的感情是假的。（圖／翻攝自謝和弦IG）

2人離婚後還是風波不斷，謝和弦多次在網路上詆毀爆料前妻，這次一番驚人發言又在網路上引起熱烈討論，不少死忠粉絲都支持謝和弦的說法，但大部分網友都狂酸他，「都離婚了還來發文蹭熱度」、「為什麼要一直消費前妻」。

(中時新聞網)