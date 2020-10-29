立榮航空一架軍包機原訂15日早上9時05分由高雄前往東沙途中，要求進入必經的香港飛行情報區，但香港民航處通知飛行2.6萬呎以下是「危險區」，被拒絕進入而折返。據《香港01》報導，當日飛行紀錄顯示，該包機由起飛至折返原地歷時的1小時18分鐘期間，至少有5架陸方的直升機在香港飛行情報區往東南、東沙群島方向低飛；香港飛行服務隊一架定翼機，亦在香港東南面低飛盤旋一小時。即陸港台多架飛機，在東沙敏感地帶險些相遇。

報導稱，香港民航處並沒有按照慣例發出危險區域的飛行公告（NOTAM），因此外界不知道2.6萬呎以下危險區域的實際範圍，也不知道直升機、定翼機是否在危險區低飛。香港保安局稱不會公開相關航行細節，以免犯罪分子掌握有利資料。

10月15日，立榮航空軍包機B7-9051於早上9時05分由高雄小港起飛前往東沙，9時44分飛機突然調頭，因獲香港民航處臨時通知，飛行高度2萬6000呎下屬危險區域，但立榮航空軍包機是渦輪螺旋槳動力，無法達到噴射客機的飛行高度，需以1萬6000呎高度進入遭拒，故最終折返，至10時23分返抵高雄。當日機上載有國防部、海巡署等55人。

報導稱，立榮包機B7-9051於15日早上的飛行期間內，香港飛行服務隊一架定翼機B-LVB，於早上由10時03分由赤鱲角機場出發，向東南面飛行並一直於空中盤旋近1小時才折返原地。8月23日凌晨，12名港人涉嫌潛逃到台灣、在大陸海域被公安拘捕，當時在西貢布袋澳附近上空盤旋的，亦是飛行服務隊同一架定翼機。

同時段，亦至少有五架「中信海直」的直升機，分別為「CHC7306」、「B-70T1」、「B70Q0」、「EC22S」、「EC225」，以不高於2000呎，在大亞灣對開海面，向東沙群島方向低飛，但沒有公開其航班的出發地及目的地，飛行紀錄也沒有顯示起飛及降落的路線。

中信海直是中信集團旗下公司，提供多項租用直升機服務，包括曾向大陸公安局提供直升機以協助空中巡查、指揮及追捕逃犯，亦會進行聯合海事演習。

事發後，國防部長嚴德發表示：「我們國防部查證，當時中共在當地，不管是周邊海空域，是沒有任何軍演活動。」他呼籲陸方重視國際飛行安全，不要破壞國際飛行秩序。行政院長蘇貞昌也批評，根據國際慣例，不應影響包機進入香港飛行情報區。

香港民航處16日表示，台灣空管人員先取消進入請求。但民航局16日公開台港空管中心的通話紀錄打臉，指香港無法接受該航班，我方詢問是否軍演，但港方並未回答；香港承認沒有就相關危險活動事先發出任何飛行公告，且沒有回覆台灣當日是否有軍事演習計畫。

根據台灣公開的紀錄，港方通知危險區域至下午6點24分結束。當日香港快運（HK Express）香港飛香港的flycation傳媒預覽包機UO1800，在下午2點41分起飛，飛到東沙群島西面，下午3點52分降落，飛行高度最高2萬5000呎，時間和高度均在危險區範圍內。

按照慣例，香港民航處會為各航空公司人員及飛行員提供航行資料服務，包括提供飛行公告（NOTAM），但對於這次事件並未公布。因此外界不知道2萬6000呎以下屬危險區域範圍，而涉事直升機、定翼機於香港飛行情報區低飛。《香港01》就此分別向保安局及民航處查詢，上述直升飛獲允許低飛前往東沙方向的原因。

保安局表示，不會公開飛行服務隊的航行細節，以免被犯罪分子掌握有利資料。民航處僅重申當日的事件一直按既定機制及程序行事，沒有進一步補充。

曾任民航機師的公民黨立法會議員譚文豪表示，上述提及的直升機飛行路線雖然並不是十分接近東沙群島，但至今香港民航處沒有公布危險區的實際範圍，故相關直升機於上空低飛亦有機會誤闖危險區域。對於這次事件民航處沒有按慣例發出飛行公告，他表示除非情況十分特殊，否則其後應交代告知，形容做法並不恰當。

至於香港民航處沒有就當日飛行高度2萬6000呎以下屬危險區一事發飛行公告（NOTAM），此舉會否危害航空安全？國際民航組織回覆《香港01》查詢指，相關民用和商用飛機運行問題，應聯繫相關航空公司，或航空公司須遵守當地航空組織的規例。

(中時 )