台南市麻豆警分局總爺派出所於10月間受理多位民眾自行車遭竊案件，警方組成專案小姐，經多日跟監追查，循線緝獲19歲柯姓竊盜犯嫌，及協助竊盜並收受贓物之68歲李姓犯嫌，詢後將2嫌依違反刑法竊盜罪、贓物罪等罪嫌送地檢署偵辦，另不排除該2嫌仍涉其他案件，將持續擴大清查。

警方清查後發現，柯、李2嫌涉及多起案件，該2嫌因擔心遭發現，分別將竊取的自行車藏匿於多處地點，警方陸續在麻豆區多處及李嫌住宅起獲自行車贓物共9輛，李嫌還一度推託是自己多年前購買及親屬所有，但警方比對後發現多部自行車特徵與報案人供述相同，戳破犯嫌謊言。

竊賊將竊取的自行車藏匿於多處地點。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

麻豆警分局近期受理之7件自行車失竊案件，比對後均已通知失主並發還，另有2輛尚在比對確認中，警詢後將柯、李等2嫌依違反刑法竊盜罪、贓物罪等罪嫌函送地檢署偵辦，另不排除該2嫌仍涉其他案件，將持續擴大清查。

麻豆警分局長洪頂力表示，柯、李等2嫌具有地緣關係，懷疑仍涉其他自行車竊盜案件，呼籲民眾如有類此遭遇，請盡速向警察機關報案，以利警方後續清查及偵辦。

麻豆警方查獲竊賊竊取的自行車，比對後通知失主並陸續發還。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

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