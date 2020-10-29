外媒引述最近一些參加美國簡報會的人士表示，美國官方指出，只要他們不將晶片用於中國資通訊設備商華為的5G業務，美國將允許越來越多的晶片公司向華為提供組件。

英國金融時報報導，市場分析人士認為，上述消息可能意味著美國2020年對中國領先的科技集團，實施的嚴厲制裁可能不會像以前所想像的那樣，對其整體業務構成威脅。儘管制裁仍將對華為的5G業務構成嚴峻挑戰，但該公司重要的智慧手機部門可能有機會復甦。

兩家亞洲半導體公司的高層表示，他們對恢復發往華為的許可證申請感到樂觀。其中一位高層表示，美方已經向我們表明，用於行動設備的晶片不是問題。

近期韓國三星電子的顯示器部門表示，其已獲得美方許可，可將手機使用的OLED面板運送給華為。

投行Jefferies分析師Edison Lee認為，這是美方打算允許華為繼續從事手機業務的有力跡象，因為正如我們所言，它不會對美國構成明顯的國家安全威脅。

(工商 )