美股S&P500指數在昨（10/28）大跌3.53％，同時法德股市都出現3-4％的大跌。安本標準投信投資長彭炫通表示，本波下跌主要反映過去一周面臨疫情爆發以來最嚴峻的時期，出現第三波確診數大幅上升的情況，全球風險性資產出現了風險趨避的資金流向，由於基本面未變，跌幅可望在利空消化後收斂。

除了歐美股市大跌之外，與美歐股市相關的高收益債市出現0.5-0.6％不等較大的修正，各國政府公債價格則維持相對穩定。不過相較於美歐的修正幅度，新興股債市、澳洲股市和中國A股則表現相對抗跌。

彭炫通認為，目前市場基本面並未改變，不至於造成過大的崩跌，惟相較於估值已在高點的美股、科技股，以中國為首的新興與亞洲股市因疫情受到控制，在本波影響中相對較小，後續仍有表現空間，建議投資人可將資金轉向中國股市、亞太股市與新興市場債市，或透過多重資產基金達到分散風險的效果。

(工商 )