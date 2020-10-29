NetApp發佈強化企業領先地位以雲地互聯的NetApp ONTAP資料管理軟體。同時還發佈了更靈活的NetApp Keyston Flex Subscription服務和全新NetApp SolidFire Enterprise SDS解決方案。透過這些更新，NetApp可以協助全球各地的企業充分發揮雲端的卓越價值。企業現在可以優化性能、安全性並降低成本，輕鬆地將資料管理從內部擴展到任何雲端，並以服務的形式使用混合雲基礎架構。

NetApp總裁Cesar Cernuda表示，數位化轉型速度已經邁向新旅程，過去常常耗費數年的專案項目現在只需幾個月甚至幾周就能完成。憑藉豐富的以資料為中心的軟體創新，NetApp擁有得天獨厚的優勢，能夠協助企業快速適應當今的混合雲世界並持續不斷地進行轉型。如今透過我們的支援，企業可以更輕鬆地在雲端開發應用程式，將應用程式移轉到雲端，或在內部打造類雲體驗。

NetApp推出的新模式和功能包括：增強的NetApp ONTAP軟體功能：能夠提供更大範圍的整合、更深層次的雲端整合和持續的資料可用性，提高業務關鍵型企業級應用程式的簡便、效率和安全性。

NetApp Keystone Flex Subscription訂閱模式更新：透過「隨需選購」訂閱模式為企業提供快速、靈活的途徑來打造並支援雲端消費模式的資料中心，在內部獲得類雲體驗。Keystone Flex Subscription 還經由NetApp合作夥伴生態系統提供公有雲整合服務。

全新NetApp SolidFire Enterprise SDS解決方案：NetApp Element軟體作為一種獨立的軟體定義的儲存，可以部署在任何硬體上，為打造簡單、自動化的私有雲奠定了基礎。

(工商 )