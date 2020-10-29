二連霸！車聯網概念股威潤科技（6465）繼去年以「ATrack AK11 4G LTE旗艦版衛星定位監控器」獲頒臺灣產業界的奧斯卡獎-台灣精品獎後，今年再度以自有品牌產品「AS11 4G LTE 防水防塵資產監控衛星定位監控器」自眾多參賽產品中脫穎而出，勇奪第29屆台灣精品獎。威潤深厚的研發與創新實力獲國內外專業評審團一致肯定，也讓威潤成為國內唯一一家以高品質衛星定位監控產品連續兩年榮獲台灣精品獎殊榮的公司。

今年邁入第29屆的台灣精品獎選拔是由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行，為經濟部為向國際宣揚我國產業形象所設置的獎項。威潤科技董事長湯潤闊表示，台灣精品獎是政府評選最能代表台灣的優質產品之獎項，一直是臺灣產業的最高榮耀。威潤連續兩年獲頒此殊榮，不僅彰顯威潤於研發、設計、品質、行銷四大構面的雄厚實力，也代表威潤長期在車載資通訊產業的耕耘獲得評審的青睞與肯定。自成立以來，創新即為驅動威潤發展的一大動力，未來威潤也將持續深耕核心專業技術、透過垂直與水平整合提供兼具高度彈性與競爭力的產品，讓世界看見台灣豐沛的技術與研發能量。

此次獲獎的「AS11 4G LTE 防水防塵資產監控衛星定位監控器」搭載4G LTE Cat.1/Cat.M1通訊技術，適用於各種高價資產的追蹤及監控，並可選擇加裝藍牙通信，讓資訊傳輸更加便捷。因應大型機具、貨櫃等大多放置於戶外的高價資產，AS11配備IP68防水防塵等級外殼，既使曝露在惡劣的環境之下依然可以順利運行。AS11內建三軸加速度感測器，可以有效監測資產異常位移及碰撞，並配備大容量可充電式電池，既使在沒有外部電源支援的情況下，仍然可以長時間運行。此外，AS11搭載通用型之輸入輸出介面（GPIO），可以輕鬆擴充周邊配件，例如：溫溼度感知器、位移感知器、身分辨識卡、太陽能充電板等，以滿足如冷鏈監控應用、工程機具管理、冷凍貨櫃監測等各種不同的運用需求。透過AS11，企業能有效監控旗下資產動態並收集相關數據，並可依據資產實際耗用狀況預先安排檢修，以預防資產無預警故障所導致的營業損失，進一步協助企業提升管理效能和降低營運成本。

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