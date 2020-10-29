蘋果（Apple）透過官網新聞稿宣布旗下的影片創作App—Clips，已正式推出3.0版本，是歷年來更新幅度最大的版本。更新後將帶給使用者更大的創作空間，並可適應當前社群平台流行的影片比例，無限制釋放你的創作力。

根據蘋果官網說明，Clips 3.0 將可支援16:9、4:3的影片格式，也支援豎拍（將手機直立）的拍攝模式。蘋果指出，支援直立拍攝的模式是Clips使用者長期以來最期待能更新的一點。在支援此拍攝模式之後，代表你可以直接使用Clips拍攝好完整的一段直拍影片，並且加上音樂、貼紙等內容（也可加入手機相簿中的影片），再上傳完到Facebook、Instagram、Snapchat的限時動態（Stories），或是上傳到TikTok進行分享。

Clips 3.0也支援iPadOS 14，開啟後會自行適應iPad的螢幕比例，以4:3的畫面呈現，可支援使用者透過聰穎鍵盤或是巧控鍵盤來輸入文字，也支援使用Apple Pencil的隨手寫(Scribble)功能加入手寫文字。當然使用者喜愛的配樂也新增了25首，達到100首的門檻，讓使用者的創作更無後顧之憂；貼紙功能也增加許多新的內容，讓使用者可以使用得更得心應手。

此外，Clips 3.0也可支援iPhone 12系列才具備的HDR影片拍攝功能。而若只是要分享或是編輯Clips的HDR影片，則支援iPhone SE第二代、iPhone 8 Plus以及iPhone X或是之後更新穎的款式，以及iPad mini 5、第七代iPad、iPad Air 3以及10.5吋iPad Pro之後的機種。升級到iOS 14以及iPadOS 14的機種，皆可在App Store下載最新版本的Clips。

Clips雖是由蘋果開發的應用程式，但是卻跟其他一開始就內建在iPhone 中的官方App不一樣，使用者們需要自行到App Store下載。但這也代表Clips不一定需要與其他內建App一樣，幾乎只有在iOS更新時才有機會一併升級。對比其他蘋果官方App，Clips獲得升級的頻率更高，發展上更為自由。喜愛影片創作的朋友，可別忘記下載體驗。

(科技)