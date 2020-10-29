美國生物製藥公司吉利德科學（Gilead Sciences）周三宣布下修全年營收展望，稱抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）的需求不如預期，以及難以預測瑞德西韋的銷售前景，該公司周三盤後股價下跌1.5%。

吉利德的抗病毒藥物瑞德西韋，是目前為止美國唯一批准用於治療新冠肺炎住院患者的藥物。

吉利德公布，第三季營收年增17%，為66億美元，優於市場預期的63.1億美元。經調整後，每股盈餘為2.11美元，優於市場預期的1.9美元。

惟瑞德西韋第三季營收為8.73億元，不如市場預估的9.6億美元。

吉利德商務長Johanna Mercier表示，雖然今年夏季美國的新冠狀病毒確診數激增，但許多感染者是年輕人，實際上住院率是下滑的。「我們的假設是，歐洲與美國入秋以來確診數急升，這些數字將反彈」。

吉利德將全年營收目標區間最高值由原先的250億美元下修為235億美元，不如華爾街預估的241億美元。吉利德的全年營收目標區間下緣維持不變，仍為230億美元。

(時報資訊)