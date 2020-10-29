N.喬科維奇(Novak Djokovic)出征位於奧地利、等級500積分的維也納公開賽，以尋求他今年度除了澳網、杜拜錦標賽、辛辛那提大師賽以及羅馬大師賽之外的第5座冠軍頭銜，喬科維奇上一次參加維也納公開賽是2007年，當年他一路戰到冠軍只失一盤，今年或許沒有那麼容易。

維也納公開賽本屆參賽球員中有8名非種子球員打進過大滿貫決賽或是1000積分等級的大師賽決賽，喬帥提到『世界排名前10的球員有6名參賽加這項500積分的賽事，這絕對是我們看過最艱難的500積分系列賽之一，從第一輪對戰開始的質量就非常非常高！』

喬帥今年ATP賽事(不算團體賽)共出賽33場，其中只有2場失利，首先是美網16強與卡雷諾布特(Pablo Carreno Busta)對戰時意外打到線審而被判失格，再來是法網決賽不敵紅土之王納達爾(Rafael Nadal)，屏除掉美網失格，喬科維奇今年出賽勝率接近97%，72%的機率一盤未失擊敗對手。

N.喬科維奇在維也納公開賽最大的勁敵是世界排名第3的奧地利地主好手蒂姆(Dominic Thiem)，這位紅土小王子可不只專精於泥地場地，去年除了拿到基茨比厄爾公開賽和巴塞隆納公開賽2項泥地的冠軍，還包辦印第安那大師賽、北京公開賽以及維也納公開賽3項硬地球場冠軍頭銜，今年勇奪生涯第一座大滿貫美網冠軍的他，面對N.喬科維奇的挑戰能否成功衛冕呢？

翻開喬、蒂2人對戰歷史，交手高達11次多得驚人，整體來說N.喬科維奇以7勝4敗占了上風，再細一點以對戰場地做區分，2人在泥地交手6次勝負參半；硬地球場的5次之中則由喬帥拿下4次勝利差距較大。值得注意的是2人近2次交手(去年年終總決賽以及今年澳網決賽，都是硬地)都打得十分膠著，3盤2勝的年終賽由蒂姆以2:1(7-6,3-6,7-6)獲勝、5盤3勝的澳網則是N.喬科維奇以3:2(6-4,4-6,2-6,6-3,6-4)苦戰5盤拿下。兩人若是成功在本屆維也納決賽碰頭，全場大分以及主客隊大分應該是喜歡運彩朋友的好標的。

(中時新聞網)