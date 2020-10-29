墨西哥一名20歲正妹丹娜（Danna Sugey）3月底外出後，就此下落不明，7個月來家人遍尋不著，就在大家絕望之際，她的母親某天突然夢到女兒來託夢：「不要放棄，到以前沒去過的地方找看看」，幾天後，果真在一處廢棄垃圾場見到了她的遺體。

據《Zeta》報導，丹娜是一家服裝店老闆，客戶以網路訂單為主，因此必需出門送貨與推銷，今年3月30日，他告知家人要出去向一位朋友推銷服裝，沒想到出去後就再也沒回來，家人始終聯繫不到她人。

因為丹娜還有一個幼子，她的母親認為女兒沒有理由離家出走，肯定是發生意外，隨即向警方報案，期間家人們還四處張貼尋人啟事，甚至號召民眾組成協尋隊搜索，可是找了幾個月還是沒有丹娜的消息。

丹娜託夢母親數日後，警方就在廢棄垃圾場發現她的屍體。（圖／翻攝自推特）

就在家人逐漸絕望時，丹娜竟然對母親託夢：「丹娜在夢裡要我們不要失望，去以前沒到過的地方找找看」，本月19日，突然有人向警方通報，在郊外發現一個手提包，裡頭有丹娜的身分證件及個人用品，5天之後，丹娜的媽媽終於在一處廢棄的垃圾場，找到女兒的遺體，讓她忍不住當場崩潰痛哭。丹娜的遺體已被送至法醫解剖檢驗，查出死因與殺害她的兇嫌。

(中時新聞網)