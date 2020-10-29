含萊克多巴胺美豬明年即將進口來台，今(29)日立法院經濟聯席會續審農委會101年9月7日農防字第1011473960號公告，針對該公告中「牛及豬於國外使用萊克多巴胺（Ractopamine ）不在規範之列」之字句爭議不斷，藍委認為該公告已指出萊劑已列為禁藥竟然還訂定殘留量標準，要求今日撤回審查及相關決議案。

國民黨主席江啟臣表示，針對「牛及豬於國外使用萊克多巴胺（Ractopamine ）不在規範之列」，「國外」明顯不限於美國，也就是要開放全球萊劑大門，之前是台灣單方面禁止所以進不來，現在是我們單方面開放。

另外，萊豬進口是涉及國家產業、台美關係的國安問題，2009和2012年國民黨政府處理美牛問題就造成蘇起和胡為真兩位國安會秘書長下台，不會像這次只有衛福部和農委會站出來當擋箭牌，其他高層都「躲得遠遠遠的」。

8月28日總統蔡英文宣布開放萊豬明年元旦進口時強調因為時機對台有利，所以沒有雙重標準，但「利」到底在哪政府根本給不出答案，11月3日美國大選若變天，時空背景難道不會不同？要求委員會撤回今天的審查。

國民黨立委楊瓊瓔表示，農委會的公告無權規範到國外，地方政府訂定食安自治條例要求萊劑零檢出，沒想到竟然收到公文要求修改檢討，直言「今天的公告若撤回，本席從此溫柔發言」。

國民黨立委賴士葆說，衛福部發函地方「警告」是藐視地方自治，萊劑明明是禁藥衛福部竟還訂殘留量標準，執政黨沒有看到普羅大眾的健康，不能用政治利益來交換國人健康。

國民黨吳怡玎指出，美國並未承諾，甚至暗示開放萊豬雙方就會有進一步貿易談判，經貿開放和開放瘦肉精並沒有直接關係，我們現在直接攤牌以後拿什麼和對方談判？

(中時 )