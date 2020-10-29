農委會陳吉仲昨天在立法院，批評馬政府會採取牛豬分離，是因為「不知道萊克多巴胺在全世界的演變，沒有用在豬，全部都用在牛了。」立委曾銘宗追問，「既然萊克多巴胺沒有用在豬，那你為什麼還要開放萊豬進口？」陳吉仲支支吾吾，說不出話來。國民黨革實院長羅智強批評，陳吉仲忘了「牛豬分離」是民進黨的承諾，為了當官，連基本的「格」都沒有了，說陳是「農業陳世美」，還真的是抬舉了。

羅智強在臉書PO上曾銘宗、陳吉仲昨天詢答影片，加上2012年至 2013的民進黨發言人林俊憲、王閔生及行政院長蘇貞昌，都一再要求馬政府要堅守「牛豬分離」原則的影像，在臉書以「幫蘇貞昌教訓陳吉仲」為題發文。

他說，他要幫蘇貞昌，教教陳吉仲。牛豬分離，不只是當年馬政府的承諾，也是民進黨的承諾。2013年的民進黨主席蘇貞昌，三令五申，要求馬政府「堅持牛豬分離」。

羅智強酸說，陳吉仲連這點都不知道，也敢護航，說你是「農業陳世美」，還真的是抬舉你了。

(中時 )