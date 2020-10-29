藝人曾之喬與辰亦儒在年初宣布登記結婚，突如其來的喜訊震驚演藝圈，越愛越大方的小倆口更是閃瞎眾人，而今天曾之喬無預警在臉書發文：「我們家的第一個天蠍寶寶」，立刻引起網友議論，更好奇曾之喬是否要升格當新手媽媽？

曾之喬稍早在IG發文：「我們家的第一個天蠍寶寶！」從文字中就能看出她難掩興奮的情緒，正當大家好奇是否是肚子傳出好消息?她則立刻解釋是「珍奶13歲了」，接著從照片中只見她抱著愛犬，眼神更是充滿著愛凝視著彼此，接著有感而發表示：「那天突然驚覺，如果珍奶是個人，那她就已經是國一生了，天啊，搞不好都跟我一樣高了」。

接著不忘向愛犬獻上祝福：「Nene寶寶，謝謝你這麼健健康康，這麼可可愛愛，這麼會撒撒嬌嬌，那麼地搗搗蛋蛋。我最愛妳，永遠愛妳，妳是最棒的狗狗。」而老公辰亦儒也在該貼文下留言：「我們家的第一個天蠍寶寶，女兒生日快樂，健康平安陪我們長長久久」。

對此網友也留言獻上祝福：「生日快樂，她和你一樣，很有時尚感，非常可愛」、「生日大快樂，希望妳要一直這麼健康可愛喔」、「可愛Nene生日快樂，快快樂樂幸福長大」。

(中時新聞網)