南韓女子天團TWICE，近日發行第2張正規專輯《Eyes wide open》正式回歸舞台，近日她們也開始跑宣傳行程並登上知名綜藝節目《Radio Star》分享出道多年的心得，並在公開的預告中公開多賢隱藏多年的「180度毛巾扭轉」特技，吸引網友的目光。

多賢在《Radio Star》的預告片中，先是表明「自己的身體十分柔軟」並表演舌頭能夠碰觸鼻頭的奇技，隨後又上演「耳朵上下移動」的動作，引起現場騷動，最後她竟直接往後下腰並輕鬆扭轉180度，她還因為太過賣力而扯破了衣服，使腋下開出了大洞笑歪現場來賓，而宛如電影大法師的場景也令主持人及來賓看得瞠目結舌，直呼「起雞皮疙瘩」。

TWICE多賢秀隱藏特技「身體180度毛巾扭轉」驚悚畫面遭瘋傳（圖／YOUTUBE）

網友看了紛紛截圖瘋傳，留言「真的會起雞皮疙瘩」、「多賢也太可愛了吧」、「怎麼會這麼柔軟」、「感覺多賢也能轉型成為綜藝咖」、「這集光看預告就快把我笑死」、「愛死TWICE了」。

TWICE的官方YouTube頻道在26號晚間公開首播主打MV《I CAN'T STOP ME》，復古的電音旋律結合現代化的編曲與性感舞蹈，受到大批粉絲的喜愛，短短一天便突破千萬人次點閱，人氣衝破天際。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

(中時新聞網)