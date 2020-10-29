日本茨城縣以一望無際的粉蝶花、掃帚草絕美景色聞名，疫情之前，已有不少台灣人造訪，除迷人的自然景致，據了解，其縣內5大水系貫穿，豐沛的水源及輕甜的水質，不僅農產知名、還擁有41間酒造，為關東地區最多酒造的縣。台灣虎航攜手日本茨城縣自11月1日至30日推出「台灣虎航＆茨城酒造月」，特選5家店家合作，提供期間限定的茨城酒造推廣優惠組合，想感受茨城縣豐富的秋旬物產，民眾可前往選購。

首場體驗活動「台灣虎航＆茨城酒造月」於昨（28日）在mr. kanso餐廳舉辦，邀請具日本酒學講師、國際唎酒師及日本酒品質鑑定士等證照的日本酒達人李艾霖（Crystal）分享茨城酒造的歷史文化、特色，還有周邊景點推薦。mr. kanso餐廳推出罐頭下酒小菜餐點優惠組合，搭配茨城產的清酒，更突顯日本酒多元的層次風味。

（左起）台灣虎航總經理張明瑋、日本酒達人李艾霖、笠間市台灣辦事處處長木下知香、台灣虎航商務長許致遠。（黃采薇攝）

mr. kanso餐廳的下酒小菜餐點優惠組合，增添口感層次。（黃采薇攝）

此外，台灣虎航董事長陳漢銘及總經理張明瑋也親臨現場，除推廣活動外，並力推台灣虎航「獨飛」桃園-茨城航線，介紹其觀光特色，讓體驗活動的民眾直呼「好想飛日本」！張明瑋樂觀預計，「明年暑假疫情會過去，有機會飛日本」。而茨城縣知事大井川和彥也錄製視訊影片，對台灣虎航開航茨城航線滿2周年表達感謝，他表示「盼疫情穩定、雙邊開放觀光時，民眾能夠搭乘台灣虎航走訪茨城，品嘗當地美食、地酒」。

台灣虎航於2018年3月26日開航桃園-茨城航線，目前雖受限於台日雙方邊境防疫管制而無法自由行，讓民眾可透過「台灣虎航＆茨城酒造月」能以更便利及優惠的價格，購買茨城酒造的商品及秋旬物產。活動期間，現場「出示活動eDM」，即可於包括mr. kanso、綠芽酒藏、吉力酒藏、和光日本酒及Izumi Premium等餐廳、酒吧，以優惠價購物。

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(中時 )