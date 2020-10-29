F-5E殉職飛官朱冠甍多才多藝，「虎團」歌曲《藍天》，就是出自他的手筆。

軍機於台東外海墜落 飛行官吊掛搶救仍不幸殉職

今天（29日）清晨，台東志航基地一架由上尉飛官朱冠甍駕駛的F-5E戰機，因發動機失效，通報後緊急跳傘逃生。不幸的是，朱冠甍上尉落海後遭傘繩纏住而大量吃水，送往馬偕醫院搶救，仍在9點27分時宣告不治。朱冠甍是名多才多藝的軍官，不但駕駛戰機，也是志航基地樂團「虎團」的吉他手。

29歲上尉飛官朱冠甍今晨執行空戰練任務，起飛2分鐘後就緊急向塔台回報發動機失效，雖順利跳傘落海，但台東海象差，朱冠甍遭傘繩纏住而大量吃水，空軍救護隊將他吊掛上機時意識模糊，在機上與飛抵基地都持續進行CPR人工呼吸，送往台東馬偕醫院急救仍不治。

帥氣陽光的朱冠甍多才多藝，是台東志航基地樂團「虎團」的吉他手，更是詞曲創作人。「虎團」是一個官兵自發性組成的樂團，團長江中豪少校表示，樂團的歷史要追朔到民國106年10月，當時的陳延直政戰主任（虎團董事長），認為官兵需要排解工作壓力的管道，也基於對音樂的熱情，而成立虎團。

因F-5戰機又稱為「虎式戰機」，所以團名便取名為「虎團」，日前「虎團」發表《藍天》這首歌，朱冠甍正是這首歌的詞曲創作人。當時朱冠甍表示，虎團成員無論空勤、地勤，對於軍旅的初衷都是一樣的，也是藉由這樣的角度出發，去創作這首歌曲，讓志同道合的團員們彼此間更有向心力，這也無形之中強化了空勤、地勤之間的默契與鏈結關係。

(中時新聞網)