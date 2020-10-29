運動賽事分析我們經常都會聽到「主場優勢」這個名詞，無論是足球、棒球、籃球甚至個人運動如網球、羽球全都如此，所謂主場優勢大致上包括以逸待勞（不必移動）；對球場、地理環境和氣候的熟悉（冰天雪地或高海拔）；更重要的當然是滿場地主球迷震耳欲聾的加油聲浪。

但在新冠肺炎疫情的影響下，戰戰兢兢的體育界要不就是集中某幾個場地進行比賽，像美國職籃和美國職業足球大聯盟回歸賽採用的「泡泡聯盟」方式；要不就是恢復主客場，但不開放或只少量開放觀眾進場。往日讓客隊視為畏途的地獄主場，瞬間變得比可愛貓咪還溫馨善良。

今年的歐洲五大足球聯賽中，英超的主場優勢下跌幅度最明顯，已經到了侵門踏戶反客為主的地步。在已經進行前6輪共58場比賽中，客隊拿下26勝，勝率44.8%、主隊僅獲得19勝，勝率32.8%、和局13場，22.4%。如果光看數字和勝率沒什麼感覺，那麼我們來看看前兩個賽季的情況又是如何？

在疫情發生之前的2018-19賽季，客勝為128場，勝率33.7%、主勝181場，勝率47.6%、和局71場，18.7%，主客隊的勝率幾乎和今年呈現反比。上賽季後半段已是疫情爆發後重新開始的無觀眾賽事，但也沒有像本季出現如此大的反差，2019-20賽季的客勝為116場，勝率30.5%、主勝172場，勝率45.2%、和局92場，24.2%，主場勝率有小幅下降，但上升的是和局而非客勝。

其他聯賽的情況並未如英超般失控，德甲客勝14場，勝率31.1%、主勝17場，勝率37.8%；義甲客勝17場，勝率34.7%、主勝22場，勝率44.9%；法甲客勝24場，勝率30.4%、主勝37場，勝率46.8%；西甲客勝23場，勝率36.5%、主勝24場，勝率38.1%，全都是主勝多於客勝。

英超主場失控，除了因為無觀眾導致優勢盡失外，也反映出作為全球競爭最激烈的足球聯賽，英超各球隊之間的水平有逐漸拉近之勢，球星雲集、名帥匯聚，「英超無弱旅」不只是一句口號而已，當球迷看到阿斯頓維拉7：2勝利物浦、萊切斯特城5：2勝曼城、托特納姆熱刺6：1勝曼聯這些讓人目瞪口呆卻又熱血沸騰的比賽一再出現，本賽季要準確分析英超賽事已經變成是一件十分艱巨的任務。

不過，本季英超仍然有球隊保持住主場顏面，那就是默西賽德雙雄艾佛頓和利物浦，艾佛頓主場2勝1和、利物浦更是3戰全勝，兩隊目前並列領先，在有如戰國般的亂世當中，守住主場很可能就是最終奪冠的關鍵之鑰。

(中時新聞網)