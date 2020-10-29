工研院召開年度院士會議，首次透過結合實體及線上方式，召集歷屆工研院23位院士，包括台積電創辦人張忠謀、財團法人智榮文教基金會董事長施振榮、華碩電腦集團董事長施崇棠等業界重量級大老，以及7位新科工研院院士台積電董事長劉德音、台積電總裁魏哲家、美國加州Scripps研究院化學講座教授翁啟惠、美國哈佛大學比爾蓋茲講座教授孔祥重、臺灣大學醫學院名譽教授李源德、緯創資通董事長暨策略長林憲銘、聯強國際集團總裁杜書伍，以「全球經貿重整秩序，臺灣產業新定位與新契機」為主題，為產業升級與轉型提出建言。

院士認為，對於臺灣的下一步，應首重加強數位科技的能力與人才培育，同時結合臺灣ICT優勢，以智慧醫療、循環經濟等跨領域創新建構產業鏈，才能為臺灣產業找尋國際新定位與市場新契機。

工研院院士指出，面對數位科技所帶來數位轉型的趨勢，再加上各國製造業在地化的需求將迫使製造廠商需要全球布局，臺灣要翻轉思維，重新學習合作方式與利益的分享，建立服務系統，並由政府帶頭、民間參與，創造成功案例。因此，臺灣應發展使用者為中心的系統架構，形成智聯網的數位經濟；整體產業由應用端聯合發展，從ICT、軟體到服務，產品要便於使用，系統架構平台設計很重要，從功能模組到末端應用可以同時發展，以世界為市場邁進。

舉例來說，在堅實的ICT硬體基礎上結合醫療產業，資通訊科技與醫療領域專家密切合作，以使用者為導向的研發，與醫療相關監測資訊的後續應用與儀器的研發都要顧及醫師的角色，並從而與醫師共同推展市場。此外，應善用工研院跨領域能力，包括ICT，來協助醫療與生技製造，工研院提供試驗場域驗證與承擔風險。

在AI人工智慧與5G等新科技發展下，資訊安全成為重大議題，亦需要產官學研合作。工研院在資通訊軟硬體投入多，可成立組織投入相關之工作，包括法令的建立，認驗證機制（產品符合安全需求）與教育等，還可將大家連結在一起。

院士也指出，傳統產業與高科技同等重要，水泥、石化等傳統產業提供電子產品所需的材料，在傳統產業的轉型面向上，廢棄物與二氧化碳排放是全世界的問題，需要發展碳捕捉技術、廢棄物處理技術與方式，也需要檢視調整相關法規。臺灣傳統產業結合ICT科技，可將廢棄或剩餘的原料轉化為更高階的材料，創造新的商業模式讓廢棄物產生更高的經濟價值，行銷全世界，也解決能資源的浪費。工研院要思考協助傳統產業因應國際零碳排放的趨勢與要求，包括法令標準的修改；而能源自主與智慧電網的穩定安全與可靠度技術發展至為重要，牽動整體經濟與國家安全，也需多投入。

院士們特別強調人才培育的重要性。在國家長期產業發展與創新機會方面上，產業人才的長期培育是重要的，由學校培養基礎人才，工研院可培育產業5~10年所需要的斜槓人才，成為產業人才庫。人才培育有兩方向：一、善用專長，應用導向創新；二、基礎學問與技術突破。中研院與工研院在基礎學問與技術突破，要讓企業和高級工程師等容易使用。

工研院以科技力協助廠商，高科技和基礎產業必須要共同發展。而政府應全力支持工研院投入創新，因為工研院需要帶頭承擔創新的風險，政府更要容許工研院多方嘗試研發、容許失敗，由政府帶頭創造成功的案例，讓民間參與，建立服務系統。所以院士一致認為，政府在經費方面要增加支持較大幅度的研發風險。

(工商 )