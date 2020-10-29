苗栗市大千綜合醫院近2個月收治5位嚴重心律不整與心衰竭的高齡長輩，其中2人心跳緩慢送醫，3人是頭暈昏倒，當中有2人還一度發生致命性心室頻脈、心臟停止跳動的狀況。所幸在分別植入永久性心律調節去顫器後，5位病人皆順利恢復、平安出院。

大千綜合醫院心臟內科醫師羅健賢表示，隨著年紀增長，部分長輩會有心臟電流傳導退化的狀況，導致傳導受阻、心跳緩慢，在無法維持正常心跳的速率時，會出現頭暈、胸口悶痛、虛弱無力、呼吸喘等狀況，此時就要盡快就醫檢查，確認是否為病竇症候群、房室傳導阻滯嚴重心律不整導致心跳過緩，甚至致命性心室頻脈的發生。

大千醫院指出，治療方式為植入永久性心律調節器或心律調節去顫器，是將電池裝置植入於胸前的皮下肌肉組織，可協助心臟電流傳導、維持正常心律，用以改善長期脈搏過緩症或預防猝死的常見措施，且過去苗栗地區病人大多只能到外縣市接受此相關手術，奔波外地對病人和家屬都是很大的負擔，目前大千綜合醫院已成功執行多項案例，其中包含苗栗首例雙腔導線心律調節去顫器，讓心臟急重症的照護能力更加提升。

羅健賢提醒，只要出現心律不整的情況，無論輕微或嚴重都要注意飲食和生活習慣、不飲酒過量、不熬夜及過度勞累，也要盡早就醫檢查及治療，避免危及生命。

(中時 )