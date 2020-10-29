媽媽無極限！最狂「壽司圖鑑」曝光，網一看材料全跪了。（圖／翻攝自我愛全聯－好物老實說）

媽媽無極限！最狂「壽司圖鑑」曝光，網一看材料全跪了。（圖／翻攝自我愛全聯－好物老實說）

最強媽媽無誤！一名網友在臉書分享「壽司造型的饅頭」，意外引發網友熱議，只見一顆顆的饅頭乍看超像肥美的鮭魚握壽司、蝦卵軍艦，讓貼文曝光不到一小時，就吸引1.2萬人狂讚直呼，看跪了！媽媽好有才，真得太厲害了，其他媽媽怎麼活呀？

一名網友在臉書社團「我愛全聯－好物老實說」分享，六歲兒子要求「造型饅頭」要做的跟壽司一模一樣，阿母遵旨照辦，但是做完之後，阿母的小命快要嗚呼！

從原PO分享的照片可見，一顆顆的「壽司」超級逼真，如果不仔細看可能不會發現是饅頭，且無論是肥嫩的鮭魚、蝦味魚卵、比目魚、章魚等握壽司口味通通都有，甚至連「饅頭手捲」也都做出來，超強手藝曝光不到1小時，就吸引上萬人按讚。

不少網友留言狂讚，「媽媽好有才」、「強到爆，我先生問我為什麼要膜拜手機」、「媽咪好強喔！（已佩服！）」、「家庭耽誤的模型師XD」、「其他媽媽還要活嗎？」、「請收下我的膝蓋」、「怎麼能做得這麼完美、這麼像啊？實在太厲害了」、「章魚太像了」、「媽媽寵兒無極限」、「壽司饅頭可以開課嗎？」、「有神快拜」。

(中時新聞網)