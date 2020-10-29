兩岸關係緊張，行政院長蘇貞昌日前稱「給我一支掃帚我都跟他拚」；新北市長侯友宜今在市議會議會備詢，市議員劉美芳質詢是否也拿掃帚保護大家？侯友宜說，他從民國60幾年起用槍捍衛國家治安，現在有機會也會拿著槍到前線捍衛中華民國，「方式比較正確，射擊率滿高的。」

今為國民黨團總質詢第2天，劉美芳指出，外界預言11月3號大選後，因美國航艦維修，美國又忙著大選，台海恐怕爆發戰爭，屆時「一個炸彈下來，新北市民要躲去哪裡？」、「民眾是否有足夠的防災意識？」

侯友宜表示，面對國際情勢，人民要居安思危，中華民國要做好萬全準備，也要對國軍有信心，現在有災防三合一會報、全民防衛動員準備法等，他都親自主持過很多次，新北市有1萬2300個防空洞、有避難收容所、里長也有防災避難手冊，各戶都有防災地圖，謝謝劉美芳關心，讓全民建立防災、避難意識。

侯友宜說，他永遠對國軍深具信心，永遠對中華國民的團結有信心，只要大家團結一致，勇敢往前走，台灣一定屹立不搖，全力對抗外面的武力。

劉美芳說蘇貞昌拿掃帚跟對岸拼，侯友宜會不會也拿掃帚保護市民？侯友宜說，他從民國60幾年起用槍捍衛國家治安，現在有機會也會拿著槍到前線捍衛中華民國，「方式比較正確，射擊率滿高的。」

(中時 )