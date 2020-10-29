萊克多巴胺豬肉爭議不斷，台北市長柯文哲29日指出，昨天丟出第一個問題，到底是只有美豬可含瘦肉精或全部都可以，現在聽起來是全部都可以，表示先前講的都是騙人的、詐欺，他呼籲民進黨，要誠實面對問題，如果是開放所有外國豬肉都可以含瘦肉精來台灣，這就是另一段故事，要想一下怎麼處理，不排除採取更激烈行動。

柯文哲今赴議會專案報告，國民黨議員汪志冰表示，市府10月26日收到行政院祕書長函，告訴地方抵觸中央的自治條例無效，看到行政院祕書長函，她驚訝祕書長還可以出公函，以《行政院組織法》祕書長是幕僚，如果是行政院長的意思，這麼重要的政策，難道不能用行政院函嗎？光這個體制就被破壞掉了，昨天立院也在討論，中央一下子很硬，態度又放軟，令人質疑軟硬之間到底是怎樣？

柯文哲直言，這是在測風向，現在的風向看看就好，「我也是參考」。

汪志冰說，整個國家亂七八糟，前幾天送3捲衛生紙不夠，地方擦屁股擦不完，中央還有臉發函問地方意見怎麼樣，是你在執政怎麼會問我們意見，你們提供的意見中央會聽嗎？

柯回應，昨天已丟出第一個問題，到底是只有美豬可含瘦肉精或全部都可以，現在聽起來是全部都可以，表示之前講的都是騙人的。汪問說是不是詐欺行為、詐騙集團？昨在臉書發文稱沒有講清楚就上街頭的柯文哲說對，他也強調，離元旦還有時間，民進黨還是要誠實面對問題，如果是開放所有外國豬肉都可以含瘦肉精來台灣，這就是另一段故事，要想一下怎麼處理。

(中時 )