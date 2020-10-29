彰化縣員林市員南路運動公園是許多人運動休閒好去處，當地林厝里長蕭富子一早帶著小柴犬如常散步運動，卻突然衝出大型流浪狗兇猛朝她攻擊還緊咬住左腿不放，當場血流如注，一度還作勢要繼續攻擊頭部，所幸她不斷大聲呼救後，路人發現趕緊通報消防隊將她送醫檢傷。

蕭富子驚魂未定說，當時她小柴犬「妹妹」出門散步運動，一隻大型犬衝出來打算攻擊小狗，嚇得她趕緊把愛犬抱起來，沒想到野狗隨即往她的腿咬住不放，看她跌倒差點連她的頭都要咬下去，「真是太可怕了！」，若是老人或小孩遇到該怎麼辦？她呼籲流浪狗問題一定要解決。

蕭富子里長慘遭野狗攻擊咬傷，左膝多處咬痕和撕裂傷。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

清晨帶小柴犬出門運動的員林林厝里長蕭富子遇野狗攻擊狠咬，一臉驚恐坐上擔架被119消防救護車送醫檢傷包紮。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

蕭富子被送至員榮醫院緊急檢傷包紮，左膝有多數撕裂傷和咬痕、手部也有輕微咬傷，打了一針破傷風針後，人已回到家休養；不過因撕咬傷口很深，不好縫合，醫師提醒要每天回診清瘡，避免感染。

員林市長游振雄一早也趕緊至家中探望，並請清潔隊出動捕狗。蕭富子說，流浪狗零安樂死政策上路後，數量爆增太多，問題不解決，若哪天老人和小孩被追，可是會出人命的。

清晨帶小柴犬出門運動的員林林厝里長蕭富子遇野狗攻擊狠咬，一臉驚恐坐上擔架被119消防救護車送醫檢傷包紮。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

蕭富子在臉書貼出被野狗攻擊咬傷的驚恐過程，呼籲各界正視流浪狗問題。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

員林市清潔隊長黃吉城表示，一早已經立即請隊上捕狗大隊開巡捕車，到員南路去巡視，但咬人的野狗已經逃逸無蹤，會再持續了解追蹤，呼籲民眾不要餵食流浪狗；蕭富子則說，她每天早上都在那條路運動，咬她的這隻野狗，過去沒看過在當地出沒。

彰化動物防疫所長董孟治指出，員林流浪犬收容所收容數是167隻，最多可收201隻，因新的收容處所難尋，今年縣府在收容中心再設置二只大型貨櫃，年底前會再增加5個貨櫃，每個貨櫃可收容10隻、總計可再多收容70隻流浪犬。

(中時 )