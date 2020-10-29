HitFm羅友志 嗆新聞20201029後記，抓到了嗎？中天新聞群組，旺董下指導棋？抓到了！反旺中的「黃國昌+林麗雲」，看懂了什麼嗎？

時代力量前立委黃國昌在昨晚於臉書上貼出多張「中天高層主管微信截圖」，指稱蔡衍明董事長介入中天營運，對此中天新聞回應指出，該截圖內容皆為董事長對於時事的看法，這與他在聽證會上坦承，他會和媒體主管溝通想法，也會在微信群組發表個人意見，說法一致，並無說謊問題！

至於黃國昌先生如何取得這些微信截圖，中天新聞指出恐涉不法，他人間使用通訊軟體的對話文字，屬於通訊保障與監察法的「通訊」，也屬於個人資料保護法的「個人資料」，散佈利用這些資料本質上已屬犯罪行為，以此片段資訊誤導大衆，亦影響通訊對話者之名譽，也構成刑法誹謗罪之犯行。

對此，資深媒體人羅友志今日在自己的直播頻道中提到，黃國昌昨晚的「爆料行為」根本就是在自爆，明確暴露出中天關台這整個議題有明確的政治力介入，因為黃國昌所貼出來的圖片通通都是高階主管的群組，而這些群組沒有在公司內有一定層級的人是無法加入的，但黃國昌何德何能可以拿到這些圖片？

一個沒有跑過一天新聞的黃國昌可以拿到這些資訊，是誰幫你的？而給黃國昌截圖的人又是在為誰服務？羅友志表示，誰過去在中天做到高層主管，如今卻被挖角當上高官？蔡董事長心知肚明，而這些人還在說「沒有政治力介入」，羅友志怒轟根本就是在騙肖欸！

(中時新聞網)