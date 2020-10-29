台灣民意基金會27日公布民調：「台灣人最討厭的政治人物？」行政院長蘇貞昌以15.2％位居第一，前總統馬英九則以9.9％居第二，蘇成為了「最討厭的政治人物」。香港媒體評論，蘇之所以「最討厭」，源自3大民怨——瘦肉精美豬入台、《中天新聞台》換照爭議、疫苗之亂。

這份民調顯示，台灣人最討厭的政治人物，蘇貞昌有15.2％、馬英九9.9％、前高雄市長韓國瑜7.7％，接著是總統蔡英文7.3％、台北市長柯文哲3.5％，國民黨立委吳斯懷2.2％。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，蘇貞昌在各大議題幾乎無所不在，樹大招風，當然出現「槍打出頭鳥」的結果。

香港媒體《中評社》評論指出，蘇貞昌因「3大民怨」登上「最討厭的人」榜首。第一大民怨，含瘦肉精美豬明年元旦將進入台灣，此政策攸關民眾食品安全與牧農權益，不僅藍軍14個縣市已串連反對，就連部分綠營人士都陷入尷尬窘境，而民間團體下個月將上街遊行，風暴短時間內恐難停息。

第二大民怨，《中天新聞台》換照爭議凸顯民進黨拿到政權後打壓異己的獨裁，就連前總統水扁都聲援《中天新聞台》，認為台灣不能只有一種聲音；游盈隆更痛批，NCC聽證會的場景，比四十年前的美麗島軍法大審更糟糕。一旦《中天新聞台》被關台，不僅台灣媒體將成「一言堂」，更將引發後續強烈政治效應，恐非民進黨所能收拾。

第三大民怨則是「疫苗之亂」。衛服部起初高調宣傳流感疫苗施打，沒多久就因各地缺貨，緊急宣布暫緩不具高風險慢性病之50至64歲成人接種。此舉不僅引爆強烈民怨，更與過去所強調的「不接受大陸疫苗」形成諷刺，讓民眾怨聲載道。

(中時新聞網)