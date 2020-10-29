土城中正路上過去有一塊私人停車場，被附近社區大樓包圍形成一角落，附近居民擔心成為治安死角。新北市議員廖宜琨向市府提案，將此地改建成「公兒十三」公園使用，土城區公所工務課課長蔡慶賢表示，公園面積約986平方公尺，將會增設路燈、監視器，解決治安隱憂，預計明年2月初完工使用。

廖宜琨表示，附近居民反應土城員林停車場旁的用地四周都是社區大樓，每到晚上燈光灰暗，容易成為治安死角，因此去年向市府提議將這塊地改建成「公兒十三」公園。市府也積極跟與私有地主協調，10月初便開始動工處理。

蔡慶賢表示，公園將會設置體健器材、舊式擠水氣等設施，針對治安隱憂部分，公園會在座椅中央增設扶手，防止遊民進駐躺睡，也會增設照明設施，之後會與當地警局協調，增設監視器、增加巡邏次數，避免公園成為治安死角。

「公兒十三」公園2021年2月初前將完工，廖宜琨也提醒施工單位公園附近都是住戶，要注意噪音問題；蔡慶賢補充，施工會在白天進行，目前公園已完成大部分開挖工程，之後將以鋪設為主，噪音問題會減少許多。

(中時 )