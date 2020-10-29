大陸冰球聯盟馬格尼托哥爾斯克與薩拉瓦特尤拉耶夫近10年三度在季後賽碰頭，馬格尼托哥爾斯克三次都遭到淘汰，始終無法捧起加加林金盃。本週五(10/30)22:00，雙方將進行本季首度交手，尤拉耶夫10月的6場客場賽事僅拿下2勝，作客狀態不佳，此戰面對攻守穩定的馬格尼托哥爾斯克，勢必會是一場苦戰。

馬格尼托哥爾斯克由於陣中有明星門將柯謝奇金(Vasili Koshechkin)坐鎮，近幾年一直維持不錯的防守效率，隨著柯謝奇金年事漸長，球隊本季也找來芬蘭名將奧爾基努拉(Juho Olkinuora)分擔門將工作，門將位置仍會是馬格尼托哥爾斯克戰力最穩定的一環。上季受到傷病影響，前場戰力無法有效整合，導致進攻效率不佳，本季球團先是用四名潛力新秀換來明星中鋒普洛特尼科夫(Sergei Plotnikov)，開季後又從鄂木斯克交易來右翼科謝列夫(Semyon Koshelev)，新的前場組合並沒有花太長的時間暖機就火力全開，10月團隊場均進球高達3.9球，是東部目前進攻最火熱的球隊。

薩拉瓦特尤拉耶夫本季簽下格蘭倫德(Markus Granlund)後，原本就天賦滿滿的前場更具威脅性，目前哈帝凱寧(Teemu Hartikainen)、庫格里雪夫(Dmitri Kugryshev)及格蘭倫德得分都已突破15分大關，且三人都能傳擅攻，進攻戰力不比馬格尼托哥爾斯克遜色。防守端方面，主力防守後衛萊森(Philip Larsen)因傷只出賽7場，藍線戰力大受影響，主力門將馬索拉(Juha Metsola)本季也陷入低潮，場均失球從上季的2.0暴增至本季的2.6，從VHL拉上的年輕門將塔拉索夫(Daniil Tarasov)表現起伏大，也不是先發門將的適合人選，防守戰力低迷。本季東部群雄並起，尤拉耶夫如果無法改善防守效率下滑的問題，即便進入季後賽也只有陪公子打球的份。

雙方前場陣容都有穩定的火力，且得分點眾多，進攻戰力在伯仲之間。馬格尼托哥爾斯克本季主場防守效率出色，場均失球僅有2.3球，尤拉耶夫的鋒線群應無法打出奔放的進攻節奏，估計火力將受到限制。而尤拉耶夫目前除了門將戰表現低迷，藍線戰力也不穩定，整條防線有非常大的缺口，以馬格尼托哥爾斯克目前的得分能力，只要正常發揮應能在主場留下勝利，推薦投注「不讓分玩法-主勝」。

(中時新聞網)