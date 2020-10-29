疫情指揮中心實驗室出現「檢體樣本錯置」的重大疏失，讓一名原本身體驗康的江蘇台商被錯誤診斷為新冠肺炎陽性案例。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天上午發布「答記者問」表示，台灣有關方面在病例確診上出現問題，這不是第一次了。這次誤診，不只讓昆山勞師動眾對2千人做核酸檢測、消毒環境，台灣有關單位也應該向這位台商真誠地說一句「對不起」。

朱鳳蓮表示，今年2月3日有一名台胞從武漢搭乘包機回台灣，就曾被台灣防疫機構宣佈為確診病例，並引發炒作，對島內造謠攻擊大陸疫情防控工作推波助瀾，也成為民進黨當局當時阻礙滯鄂台胞返鄉的藉口。

朱鳳蓮指出，這位台胞當時竟然沒有在第一時間被告知確診，也未被安排接受任何治療。武漢市台辦根據所瞭解的實際情況，當時立即對台灣方面的確診認定提出質疑，並基於疫情防控需要和對台胞健康的關心，從專業角度提出7個問題，要求台灣防疫機構盡快作出具體、確切的真實說明，但台灣方面一直到現在都始終回避，閉口不談。

朱鳳蓮表示，自疫情發生以來，大陸一再強調，民眾生命健康不是兒戲，病例確診應該科學嚴謹，不能摻雜政治因素，更不能成為政治操弄的工具。這次從江蘇昆山回台灣的台胞被台灣方面錯誤確診，既對這位台胞造成困擾和傷害，也使昆山市耗費了大量人力物力連夜進行2千人次的核酸檢測和環境消毒殺菌處置。

朱鳳蓮表示，在昆山方面公佈相關人群核酸檢測結果全部為陰性後，又過了近半個月，台灣防疫機構總算承認了這名台胞被錯誤確診。大陸希望台灣有關方面引以為戒，秉持嚴謹的科學態度和專業精神才是疫情防控的應有之道。他們也應該向這位台胞真誠地說一句「對不起」。

(中時 )