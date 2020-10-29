晶呈科技(4768)與交通大學聯合開發超高功率和Micro LED獨特技術，晶呈指出，此銅磁基板材料應用在LED產業，結合了精密機械、LED磊晶、IC Driver、顯示器產業等龐大產業實力，預期未來3~5年內有機會為台灣創造數十億甚至數百億的Micro LED顯示器產值。

晶呈科技與交大成功在特殊的銅磁基板上開發微形發光二極體(Micro LED)，具有超薄(僅50微米)免研磨且可使用化學蝕刻進行晶粒分割，此技術將使得Micro LED晶粒本身不再脆弱，並可使用磁性探針卡進行巨量微整預排列與巨量轉移，一舉突破傳統的空氣吸取晶粒限制，有機會大幅降低目前Micro LED顯示器價格居高不下的製作成本，成為台灣顯示器產業彎道超越的新契機。

本技術使用的銅磁晶片(CMW)是興櫃公司晶呈科技產品，而磁性巨量維整預排設備與磁性探針卡巨量轉移設備則為中科園區「創新服務(股)公司」所提供。晶呈指出，此銅磁基板材料應用在LED產業，結合了精密機械、LED磊晶、IC Driver、顯示器產業等龐大產業實力，未來3~5年內有機會為台灣創造數十億甚至數百億的 Micro LED顯示器產值。

交大電子工程系洪瑞華特聘教授兼系主任表示，Micro LED顯示器為跨領域之科技，必須整合LED晶粒結構、電路設計、IC驅動、巨量轉移、顯示科技等異質整合技術，為因應此一產業發展，交大特別成立「先進電光技術與系統技術整合中心」，希望透過此一中心提供異業整合與人才培訓之服務平台，進而提升國內相關產業的電光科技水準，成為世界級研發與製造電光元件／系統中心。

(時報資訊)