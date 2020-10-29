美股受到疫情復燃風險與總統大選不確定性再度衝擊市場風險情緒，四大指數同步重挫，VIX指數盤中升至6月15日以來最高，台股今天開盤風雨欲來，指數開盤下跌超過百點，盤中最大跌點來到210點。不過，在賣壓宣洩後，指數拉出百點的下影線，預估今天量能增加到2200億元。

分析師指出，進入美國總統大選關鍵時刻，加上歐美疫情升溫、企業財報公布等變數，增添許多不確定因素，也因為台股受外在變數影響，多方力道不強，易受利空影響出現較大跌勢，但往下支撐仍然不弱，仍有搶短買盤出現。

雖然今天有機會收下影線，不過，台股持續在下降壓力線之下，加上今天跌破季線，5日、10日均線持續下彎，整體量能在下跌過程中大於月均量，呈現價跌量增；就技術指標來看，日KD指標開口再度擴大，RSI也回落至50空方區之下，顯示短期間內指數在量價、指標也呈現整理，指數預期將維持整體走勢，操作上不宜躁進。

(時報資訊)