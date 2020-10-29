美股連日重挫，道瓊指數大跌逾900點，拖累台股今天開盤下挫；財政部長蘇建榮表示，股市下跌，主要是國際疫情影響，國安基金會持續關注。

美股道瓊指數連4黑，台股今天開盤大跌逾百點，財政部長蘇建榮今天列席立法院財政委員會前受訪時表示，受到歐美疫情升溫影響，美股昨天持續大跌，國安基金會持續關注，不過台灣目前疫情控制穩定、經濟表現也還不錯。

蘇建榮指出，如果有符合國安基金規定情事，隨時都可以召開委員會決定要不要進場。

國安基金於10月12日召開例會，決議終止授權，結束長達207天護盤退場，表示後續若有必要，只要符合進場條件，隨時可召開臨時委員會，再授權進場護盤。

上半年全球股市受新冠肺炎影響劇烈波動，國安基金管理委員會3月19日於盤後召開臨時會，授權3月20日即可進場護盤；國安基金委員會於7月15日開第2季例會時，因「當初進場因素」尚未消除，考量疫情仍全球蔓延，對經濟衝擊未明，決議持續護盤；10月12日召開第3季例會，考量台股交易活絡有序，且進場時間已超過200天，因此決議退場，有必要，隨時可程序取得授權進場護盤。

(時報資訊)