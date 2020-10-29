英國電信(BT)選擇愛立信(Ericsson)做為合作夥伴，為其在倫敦、愛丁堡、Belfast、Cardiff等英國主要城市提供網路所需的5G無線電設備。

愛立信表示，如果佈署完成，愛立信將管理英國電信約一半的5G網路流量，愛立信並將更新英國電信現有的2G和4G無線電網路。愛立信並未揭露合約金額和項目細節。

英國電信先前在其5G網路的無線電設備使用華為設備，目前其5G基地台和天線設備將由諾基亞和愛立信供應。英國電信方於上個月與諾基亞簽約，為英國主要城市和鄉村提供5G無線電設備。

英國電信首席架構師McRae表示，華為禁令為原因之一，但與愛立信在建構核心網路上已有良好夥伴關係。

英國政府在七月已宣布，在2027年底前要將華為技術掃除在英國5G網路設備之外。

英國電信先前曾解釋，移除和替換華為設備的成本費用將在約5億英鎊(約合6.52億美元)。

華為周三指出，據之前公司的研究，禁令造成5G延後推出，將為倫敦以外地區和英國東南地區在未來十年浪費掉約1080億英鎊的經濟效益。

(時報資訊)