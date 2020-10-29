新冠肺炎疫情在全球重啟之際，美國近一周確診人數創新高，美股全面應聲倒地。韓股在開低約30大點後，多方想藉著三星電子以及Naver剛出爐漂亮財報，讓KOSPI走一條自己的道路，故指數稍有被激勵回升。但是，開盤約莫20分鐘，空方勢力突然抬頭，大盤便一路壓回並來回測試2300點關卡。KOSPI指數暫收2304.96點，下跌40.3點，跌幅1.72%。

被火燒車天價賠償金像夢魘般纏繞的現代汽車與起亞汽車，因第3季財報中出現巨額虧損，投資人擔心其未來經營發展，紛紛進場拋售手中持股，現代汽車大跌2.88%，子公司起亞汽車早盤更是一度大跌3.16%。另外，供應現代與起亞車用零組件的關係企業現代摩比斯(Hyundai Mobis)，也遭受到池魚之殃，股價挫近3%。

名列全球十大最具競爭力榜首的浦項鋼鐵(POSCO)，因市場擔憂疫情會影響到全球鋼鐵需求量，進而衝擊浦鋼業績，故股價午前一度下跌2.55%。

三星電子卻傳出財報好消息，三星電子累計7到9月營業利益達12.35兆韓元，約109.6億美元，與去年同期7.78兆韓元相較，遽增59%。至於第3季單季營收，則為66.96兆韓元，年增率8%。

韓國最大網際網路服務公司Naver獲利更是驚人，第3季單季淨利達2353億韓元，約2.07億美元，與一年前的853億韓元相比，增加幅度為1.76倍，但金額方面卻狂增2.8倍。同期營業額也刷下新紀錄達1.36兆韓元，年增率為24.2%；營業利益達2917億韓元，一年來小增1.8%。不過Naver股價卻表現冷靜，僅小漲0.17%，但競爭對手Kakao卻陷入下跌1.59%泥沼中。最新匯價，目前1美元可兌換1134.95韓元，韓元貶值4.35元。

(時報資訊)