據住展雜誌今（29）日公布的最新統計，今年截至10月25日為止，北台灣危老建案推案量高達約447.6億元，遠遠超乎預期。專家估計，2020年全年挑戰500億元的歷史天量，將宛如探囊取物。

住展統計，今年危老重建案，以台北市案量最大，高達約384億元，占北台灣危老案量約八成六。

住展雜誌研發長何世昌表示，由於危老開發時程獎勵落日前，建商加緊腳步搶著送照，落日後內政部又祭出基地規模容積獎勵，接著又給予小基地危老容積獎勵；政府在釣鉤上串著蘿蔔向建商招手，建商邊滴著口水邊往前衝，以致於危老推案量遠超乎預期，全年將可望突破5百億元。

住展雜誌調查，今年前十月累計危老建案共推出38個，比去年全年的11個暴增約245％。

至於推案金額，則今年前十月危老累計案量已達約447.55億元，較去年全年大幅成長約370％。

何世昌分析，危老建案大多規劃首購型小宅，原因與「市場需求導向」、「基地條件受限」有關。

何世昌認為，危老上路已成為政府寵兒，頻頻釋出容積獎勵等利多來鼓勵民間重建。而業者在因勢利導之下，更是一窩瘋往危老衝。在可見的未來，危老推案量若彎道超車贏過都更案，似乎不會讓人太意外。

(工商 )