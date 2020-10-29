Insta360 於10月28日正式發表全新的隨身相機Insta360 ONE X2，可拍攝超強防震的 5.7K 全景影片，支援IPX8 級防水，配備觸控螢幕，及一系列 AI 人工智慧剪輯功能。

ONE X2 可先拍攝後運鏡，同時輕鬆做到以往需要專業攝影師或航拍機才能拍攝到的畫面。以5.7K 全景拍攝的技能，可捕捉到每一個方向的畫面，讓你拍攝時無需擔心拍攝方向，最喜愛的拍攝角度只要在後製時選擇；當用戶以 App 或電腦軟體剪輯， AI 人工智慧自動取景 (Auto Frame) 能從用戶的全景素材中智能重新取景定位最精華的亮點。

Insta360 ONE X2支援四種拍攝模式：全景、Steady Cam、InstaPano，以及MultiView，小小的隨身相機可為你做到多台相機才能做到的效果。而 Steady Cam 模式則可讓用戶拍攝傳統的平面影片。這模式讓 ONE X2 集中以一個鏡頭拍攝超強防震的超廣角影片，並可馬上分享到社交平台。InstaPano 則是一種拍攝環景圖的全新模式。用戶不再需要轉動相機或手機去拍攝低畫質的環景圖。使用 InstaPano，輕輕一按即可拍好。而對於一個人拍攝的 Vloggers 和創作者，MultiView 就可從此改變他們的創作流程。用戶可同時顯示兩個畫面，而自動人臉追蹤可讓用戶保持出現在畫面中心。

無論用戶是以全景模式，或者 Steady Cam 模式拍攝，FlowState 防震技術都可以讓畫面穩如泰山。 ONE X2 的防震及水平修正技術比以前更上一層樓。用戶無需再使用雲台，直接以口袋大小的 ONE X2 拍攝即可。

隱形自拍桿可說是一款全景相機必備的核心功能(需另外單獨購買)。ONE X2 同樣配備這項深受所有用戶喜愛的功能，即使沒有攝影師或航拍機跟拍，也能擁有足以媲美的空中視角。利用獨家算法，自拍桿將會消失在畫面中，只有你才是影像故事中的主角。

Insta360 App 的創意工作室 (Shot Lab) 内容變得更加豐富，但操作變得更加簡便。持續新增更多只要一鍵就可生成的創意玩法模板，每一項都是 360° 全景科技的最新結晶，用戶只需要把拍好的素材放進去，接下來就是 App 創造奇蹟的時刻。

以往只有電影中才可見到的特效如滑動變焦 (Dolly Zoom) 和慢動作 (Stop Motion)，現在只要輕鬆一按即可擁有；移動分身 (Clone Trail) 和影分身 (Shadow Clone) 模板讓用戶立即開演單人小劇場；路人移除 (Ghost Town) 特效更是能直接把全景縮時影片中的路人全部消除，再也沒有閒雜人等會成爲你的拍攝背景。

一鍵設定或用語音控制選中追蹤目標，之後將素材傳輸至 App 或 Studio 中，升級強化的深度追蹤 (Deep Track) 算法可以追蹤目標的行動軌跡，如人、動物或其他移動對象，讓用戶的拍攝主角永遠在畫面中心，無視任何障礙阻擋。

TimeShift 移動延時功能再次回歸 ONE X2，而且同時支援360° 全景和 Steady Cam 模式。畫面下的時間快慢隨用戶調整，鏡頭方向也任由用戶設定，或者，也可以讓智能 AI 幫忙處理，樂得輕鬆。新增時間凝結(Freeze Frame)特效，慢速定格最精彩的瞬間，捕捉複雜動作中的亮點，這些玩法，只要一鍵即可在設定中完成。

PureShot 純淨攝影模式增強在低光源環境下的動態範圍，並減少雜訊，加深畫面細節。即便是在水下拍攝，畫面品質同樣優秀。AquaVision 模式會自動進行調色平衡，使在水下的畫面品質看起來猶如在光源充足的地方拍攝的一樣。只要在 App 中將它啟用就可以了，再也無需加裝其他濾鏡配件或者額外的剪輯調整。

Insta360 ONE X2 繼承了如 ONE X 般的小巧身軀，但在内部的硬體規格上卻大大升級。加大到 1630mAh 容量的電池可以安心使用長達80分鐘，機身搭載全新的高亮度觸控螢幕，讓用戶隨時用360°全景預覽拍攝畫面。

Insta360 ONE X2應用場景。（先創國際提供／黃慧雯台北傳真）

ONE X2 也已經做好下水的準備，防水等級高達 IPX8 的它能夠以裸機在水下10米（33英呎）直接拍攝，也可以搭配專屬潛水殼使用，在水下45米（147英呎）拍攝無縫拼接的優質畫面。機身上的4個麥克風都能清楚收音，加上全新的降風噪算法和環繞音模式，帶給用戶更加沉浸式的深入體驗。語音控制讓用戶可以遠程操控 ONE X2，並支援使用 AirPods 控制相機和進行收音，在行動空間上帶給用戶更大的便利性。

ONE X2 支援Zoom和其他主流視訊平台，利用鏡頭將畫面以超廣角螢幕的方式呈現，也可以在Facebook、Youtube或其他支援360°影片的RTMP協議平台進行全景直播。讓你即使在千里之外，也能和親朋好友常保聯絡。

Insta360 ONE X2 即日起可在代理商先創國際官網預購，建議售價為台幣16,499。全新配件如專屬保護鏡、子彈時間繩盒等也將陸續開賣，讓用戶親手玩出媲美電影的慢動作畫面。

(科技)